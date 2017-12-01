Найдена связь брака и слабоумия

Ученые из Великобритании выяснили, что для избежания старческой деменции необходимо вступать в брак. Одинокие люди подвергают себя этому заболеванию.

Специалисты Лондонского университетского колледжа сделали вывод, что мужчины и женщины, не желающие страдать старческим слабоумием, должны обязательно позаботиться о выборе второй половины. Исследователи заверили: развитие этого заболевания значительно снижается, если человек состоит в браке.

Как отметили эксперты, по результатам проведенного ими анализа 15 предыдущих научных работ, которые содержат сведения о людях, ставших жертвами деменции, и их семейной жизни, на 42% чаще от старческого слабоумия страдают одиночки. На 20% чаще с неизлечимой болезнью сталкиваются вдовы и вдовцы, сообщает официальный сайт Лондонского университетского колледжа. Ученые уверены, что основной причиной защитного эффекта является уровень социальных взаимосвязей между членами семьи.

Вместе с тем исследователи добавили, что "защитное действие" брака становится менее сильным. Если рассмотреть отдельно риск развития деменции среди одиночек, рожденных после 1927 года, окажется, что он повышен лишь на 24%, а не на 42%, если брать общие результаты. Раньше узы брака более надежно "охраняли" людей от старческого слабоумия.