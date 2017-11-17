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Здоровье

Компьютерные игры снижают риск развития слабоумия

Фото: GLOBAL LOOK press
Компьютерные игры могут предотвратить болезнь Альцгеймера. Так считают ученые Университета Южной Флориды.
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В результате многолетнего исследования специалисты выяснили, что определенная последовательность действий, доступная в специально созданном приложении, при регулярном повторении снижает риск деменции и старческого слабоумия на 29%, сообщает журнал Alzheimer’s and Dementia: Translational Research and Clinical Interventions. Таких результатов ученым удалось добиться, проведя эксперимент среди 2 802 добровольцев старше 65 лет.

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Участники были разделены на четыре группы. Первая вела обычный образ жизни, вторая выполняла специально разработанные упражнения на компьютере, нацеленные на тренировку памяти, третья – на умозаключения. В четвертой группе развивали скорость обработки информации. Как утверждает Джерри Эдвардс, один из авторов исследования, именно эти способности ухудшаются с возрастом.

В результате десятилетнего эксперимента удалось выяснить, что самой полезной с точки зрения профилактики старческой деменции и болезни Альцгеймера стала последняя игра. Один объект (скажем, изображение автомобиля) некоторое время мелькал на экране компьютера, затем участников просили выбрать из группы машин именно ту, которая была на экране.

За время шестинедельного курса выполнения упражнений вероятность возникновения заболеваний среди испытуемых снизилась до 5,9%. Более того, у людей, которые участвовали в дополнительных сессиях тренировок, спустя 11 и 35 месяцев после основного исследования риск развития слабоумия стал еще ниже.

По мнению авторов работы, это первая терапия, которая доказала свою эффективность в снижении возможности развития слабоумия. Исследователи говорят, что всего несколько часов такой тренировки принесут пользу на десять лет вперед.

Отметим, многие ученые со скепсисом относятся к этим выводам. Одни оправдывают такие результаты слепой удачей, другие отказываются их признавать до воспроизведения эксперимента: когда команда иных специалистов будет работать с совершенно новыми людьми. 

Автор: Михаил Войцеховский17 ноября 2017, 15:25

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