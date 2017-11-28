Ученые просят россиян есть голубей

Ученый из Тулы порекомендовал россиянам есть голубей. У представителей породы польская рысь диетическое мясо.

К такому выводу пришел профессор местного педагогического университета Андрей Аралов. В своем исследовании он доказал, что при относительно большой калорийности в мясе птиц много полезных ненасыщенных жирных кислот, а также незаменимых аминокислот. Научная статья Аралова опубликована в журнале "Известия ТулГУ. Естественные науки".

Согласно исследованию, представители породы польская рысь, которая когда-то выводилась специально для нужд пищевой промышленности, весят от 500 до 760 граммов, хорошо переносят неблагоприятные условия и отличаются крайне полезным составом мяса.

Содержание белка в грудных тканях птиц превышает 22%. Мясо одного голубя содержит 33,19% от общего количества необходимых человеку аминокислот. Кроме того, в грудных и ножных мышцах польских рысей много ненасыщенных жирных кислот. Эти соединения защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и накопления "плохого" холестерина.

В рамках исследования ученый провел дегустацию блюд из мяса голубей породы польская рысь. Бульон из птиц получил у участников эксперимента почти максимальную оценку – 4,8 балла из пяти, а само голубиное мясо – пять из пяти. Энергетическая ценность ножных мышц – 155 килокалорий на 100 граммов, грудных – 121 килокалория. Разницу в показателях можно объяснить тем, что в ножных мышцах голубей больше жира.

"В последние годы на потребительском рынке спросом пользуется постное, нежирное мясо. В ряде стран зарубежья потребительский спрос определяет голубиное мясо как диетическую альтернативу другим видам мясной продукции. Рацион питания с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот к насыщенным жирным кислотам способствует снижению холестерина в организме", - пишет Аралов в своей статье.