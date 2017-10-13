В Антарктиде массово гибнут птенцы пингвинов

Период размножения 36-тысячной колонии пингвинов закончился катастрофой. Из-за голода удалось выжить только двум птенцам.

Нехватка пищи связана с таянием льда на Земле Адели (Антарктида), где обитает колония. Взрослым особям из-за капризов погоды пришлось удаляться от обжитого места в поисках пищи, и они не успевали кормить потомство.

Члены Комиссии о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), в число которых входят 24 государства и Евросоюз, соберутся 16 октября для обсуждения предложений по созданию новой охранной зоны в данном регионе, передает The Daily Telegraph. Подобные случаи массовой гибели пингвинов происходили и ранее.

Так, четыре года назад колония из 20 тысяч пар пингвинов не смогла уберечь ни одного птенца из-за дождей, которые сменились резким похолоданием. Кроме того, в прошлом году сообщалось о сокращении популяции пингвинов на мысе Денисон. Из-за огромного айсберга, перекрывшего путь к пище, погибли около 150 тысяч птиц.

Напомним, ранее ученые обнаружили огромную дыру во льдах Антарктиды. В холодном покрове, покрывающем море у Южного полюса, появилась полынья. Ее размеры сопоставимы с масштабами самого крупного водоема в системе Великих озер. Площадь дыры достигает почти 83 тысяч квадратных километров. Однако специалисты не смогли назвать причин ее появления.