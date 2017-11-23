Американец 30 лет жил с грибковой инфекцией мозга

В США 70-летний мужчина попал в больницу с подозрением на рак мозга. Однако позже врачи обнаружили, что серое вещество мужчины поразила вовсе не опухоль, а опасная грибковая инфекция.

Пожилой мужчина попал к врачам с жалобами на "измененный психический статус" на протяжении четырех дней. Проведенные исследования показали, что мозг американца поражен. Специалисты сначала испугались, решив, что у мужчины появилось в голове метастатическое злокачественное образование, передает Science Alert.

Однако дальнейшие анализы показали, что мозг пенсионера поразил гистоплазмоз – смертельно опасная грибковая инфекция. Как правило, она попадает в организм человека вместе с вдыханием спор гриба под названием Histoplasma capsulatum.

Обычно эта инфекция поражает легкие, однако она может проникать и в другие органы. Гриб со смертоносными спорами распространен во всем мире. Он растет в почве, а также переносится с пометом летучих мышей и птиц.

Им, как правило, заражаются люди с ослабленным иммунитетом, например больные СПИДом. Если заболевание не лечить, оно может закончиться летальным исходом.

При этом, известно, что пациент прожил много лет в Аризоне, где грибы этого вида не растут. В связи с этим, врачи недоумевали по поводу того, как инфекция могла проникнуть в организм мужчины.

Однако позже выяснилось, что в 1986 году пенсионер ездил в Кароолину, где эти грибы особенно распространены. Врачи предполагают, что именно тогда, более 30 лет назад, он и подхватил недуг. Вместе с тем, специалисты отмечают, что инфекция такого рода не может существовать бессимптомно. В связи с этим, особенно удивительно то, что мужчину столько лет ничего не беспокоило.

