Найден простой способ улучшить работу мозга

Американские ученые нашли простой метод, способствующий улучшению протекания когнитивных процессов. В ходе эксперимента они установили, что мозг эффективнее работает после искусственной синхронизации.

Специалисты из Бостонского университета в США провели эксперимент с участием 30 добровольцев. Все они испытывали на себе действие транскраниальной (неинвазивной) стимуляции переменным током высокого разрешения (HD-tACS). Эта манипуляция оказывала влияние на медиальную префронтальную кору и латеральную префронтальную кору больших полушарий.

Эти отделы мозга отвечают за процесс принятия решений и контроль над ошибками. В процессе стимуляции коры головного мозга испытуемые должны были нажимать на кнопку каждые 1,7 секунды. После этого специальный сигнал сообщал, пропустили они время нажатия или нет, говорится в журнале Science Alert.

Оказалось, что транскраниальная стимуляция искусственно синхронизирует различные отделы мозга. В результате испытуемые лучше обучались новым навыкам и выполняли задачи.

Ранее американские ученые провели исследование, как работает мозг женщины во время оргазма. Оказалось, что наслаждение активирует несколько мозговых отделов. Активность нейронов была зафиксирована в "эмоциональном центре" гиппокампе, гипоталамусе, мозжечке и других отделах. Авторы работы подчеркнули, что полученные данные могут служить основой для лечения женщин, страдающих от аноргазмии.