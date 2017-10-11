Найден простой способ улучшить работу мозга
Специалисты из Бостонского университета в США провели эксперимент с участием 30 добровольцев. Все они испытывали на себе действие транскраниальной (неинвазивной) стимуляции переменным током высокого разрешения (HD-tACS). Эта манипуляция оказывала влияние на медиальную префронтальную кору и латеральную префронтальную кору больших полушарий.
Эти отделы мозга отвечают за процесс принятия решений и контроль над ошибками. В процессе стимуляции коры головного мозга испытуемые должны были нажимать на кнопку каждые 1,7 секунды. После этого специальный сигнал сообщал, пропустили они время нажатия или нет, говорится в журнале Science Alert.
Оказалось, что транскраниальная стимуляция искусственно синхронизирует различные отделы мозга. В результате испытуемые лучше обучались новым навыкам и выполняли задачи.
Ранее американские ученые провели исследование, как работает мозг женщины во время оргазма. Оказалось, что наслаждение активирует несколько мозговых отделов. Активность нейронов была зафиксирована в "эмоциональном центре" гиппокампе, гипоталамусе, мозжечке и других отделах. Авторы работы подчеркнули, что полученные данные могут служить основой для лечения женщин, страдающих от аноргазмии.
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