Раскрыта неожиданная польза кофе

Принято считать, что кофе следует употреблять с особой осторожностью людям с сердечно-сосудистой патологией. Однако американские ученые пришли к неожиданному выводу, что этот напиток полезен для здоровья сердца.

Специалисты из Американской ассоциации сердца проанализировали с помощью алгоритмов машинного обучения результаты долговременного исследования, посвященного поиску связей между состоянием сердечно-сосудистой системой и различными видами диет. Оказалось, что каждая дополнительная чашка кофе в неделю снижает риск инфаркта на 7%, а риск инсульта – на 8%, передает НСН.

При этом, как подчеркивают авторы работы, исследование доказало лишь то, что между бодрящим напитком и здоровьем сердца существует тесная связь. Тем не менее, ученые пока не знают, как именно связаны эти вещи.

Также исследователи проанализировали то, как соотносится с сердечно-сосудистой системой употребление красного мяса. Оказалось, что этот вид пищи также связан с уменьшением риска сердечной недостаточности и инсульта. Однако результаты исследований на эту тему трудно сопоставить между собой из-за больших различий в определениях того, что считается красным мясом, пишет EurekAlert!.

Ранее американские ученые заявили о том, что кофе помогает бороться с лишним весом. Однако для того, чтобы активизировать полезные свойства напитка, в него необходимо добавить сливочное масло. Для одной чашки кофе достаточно десяти граммов молочного продукта.