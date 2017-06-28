Найдена причина похудения от кофеина

Ученые из Китая рассказали, почему кофеин снижает массу тела. Чтобы выяснить секрет похудения от напитка, они провели исследование на мышах.

Оказалось, что кофе действует путем подавления аппетита и увеличения расходов энергии на обмен веществ. Специалисты считают, что их выводы справедливы как для животных, так и для людей, передает Лента.ру.

Специалисты проследили за нейронными путями, которые участвуют в подавлении аппетита грызунов при поступлении в организм кофеина. Для этого они оценили активность рецепторов в гипоталамусе, которые блокируются содержащимся в напитке психостимулятором, сообщат журнал Nature Communications.

Оказалось, что кофеин способствует высвобождению окситоцина. Это вещество является мощным регулятором энергетического метаболизма.

Исследователи отмечают, что в опытах грызунам вводились очень высокие дозы кофеина, которые для человека равносильны 24-36 чашкам кофе в день. По словам экспертов, в день людям рекомендуется употреблять не более 400 миллиграммов кофе.

Напомним, ранее ученые из Университета Саутгемптона и Эдинбургского университета установили, что регулярное употребление кофе снижает вероятность рака печени. И так работает даже кофе без кофеина. Так, если выпивать одну чашку кофе с кофеином в день, риск развития гепатоцеллюлярного рака (HCC) уменьшается на 20%, две чашки сокращают риск уже на 35%.