Кофе защищает от рака печени

Сотрудники Университета Саутгемптона и Эдинбургского университета пришли к выводу, что кофе снижает риск возникновения онкологии. Это относится и к напитку, не содержащему кофеин.

Ученые провели 26 исследований, в которых принимали участие более 2,25 миллиона человек. Выяснилось, что показатель снижения риска заболеваемости при употреблении кофе составил 20%.

Так, у людей, выпивавших две чашки ароматного напитка ежедневно, вероятность возникновения рака печени уменьшилась на 35%, а у тех, кто пил по пять чашек, – на 50%, сообщает журнал BMJ Open. Примечательно, что защитный эффект имеет и напиток, не содержащий кофеин, но он меньше.

Специалисты уверены, что результаты исследования могут быть полезны для развития направления в медицине, связанного с лечением хронических заболеваний печени. "Если кофе без кофеина сможет быть приемлемым препаратом, то это сильно поможет в профилактике рака печени", – говорят ученые.

Доктор Оливер Кеннеди из университета Саутгемптона отметил, что кофе положительно влияет на здоровье в целом. По его словам, последние данные указывают на то, что этот напиток может стать более распространенным в обществе. Профессор Питер Хейс из Университета Эдинбурга добавил: исследование показало, что употребление кофе снижает риск возникновения цирроза и рака печени в зависимости от дозы.

Исследователи подчеркивают, что вовсе не призывают пить по пять чашек кофе в день. Необходимо более тщательно исследовать потенциальный вред высокого содержания кофеина в рационе, поскольку некоторым категориям населения его вообще следует исключить, например, беременным.