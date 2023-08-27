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Суббота 26 августа

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Где взять деньги на инвестиции, когда их не хватает?

Где взять деньги на инвестиции, когда их не хватает?
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Финансовый советник глав семей Алексей Родин делится практичными рекомендациями.

В формировании капитала главное — не большие суммы, а регулярность. Если вы будете откладывать даже по 2000-3000 рублей в месяц, то уже через год положите начало формированию своей финансовой подушки безопасности. Со временем ваши доходы будут расти, пополнения увеличиваться, а за счет сложного процента капитал будет приумножаться в геометрической прогрессии. Так как же высвободить эти 2000-3000 рублей в месяц, если вам кажется, что ваш доход слишком низкий?

Контролируйте бюджет

Откройте приложение своего банка и подсчитайте все траты за прошедший месяц, разнося их по разным категориям в таблице. После этого проанализируйте все категории, и определите, где можно уменьшить расходы. Например, если ваш тариф на телефоне предлагает большое количество интернета или минут, которыми вы не пользуетесь, есть смысл рассмотреть более дешевый вариант.

Аналогичная ситуация и с другими статьями расходов: частые и не всегда необходимые поездки на такси, обед в дорогих ресторанах вместо более бюджетных мест, плата за лишние подписки на приложения/онлайн-кинотеатры — все это увеличивает ваши траты в несколько раз. Оптимизация этих расходов позволит вам высвободить из бюджета от 500 до 5000 рублей в месяц.

Выбирайте карты с кэшбэком и бесплатным обслуживанием

Дебетовые карты во многих банках требуют ежемесячную плату за обслуживание. Однако есть огромное количество акций и специальных предложений, которые позволяют приобрести карту с бесплатным обслуживанием. Такой выбор позволит сохранить вам лишние 150-300 рублей в месяц.

Карты с кэшбэком и процентами на остаток также позволят вам получать дополнительные 300-500 руб./мес. просто так. В сумме все это уже может дать 600 рублей ежемесячно, которые можно будет направить на инвестиции.

Ходите в магазин со списком и обращайте внимание на акции

Это банальный совет, которым многие до сих пор почему-то пренебрегают. Список не даст забыть, что нужно. Спланированный бюджет даст понимание, сколько денег выделить на покупки. Также не стоит забывать про скидки и распродажи, но здесь важно помнить одно правило: “Покупать только то, что купил бы и без скидки”. Это правило действительно поможет вам экономить на акциях, а не тратить больше. В среднем такая экономия позволит вам сохранить 1000 рублей в месяц или даже больше.

Не забывайте про налоговые вычеты

Если вы платите НДФЛ, то каждый год имеете право на налоговые вычеты. Рассмотрим некоторые из них:

Вычет за обучение. Вычет можно получить за себя или за близких родственников — детей, сестер и братьев в возрасте до 24 лет, — если вы оплачивали их обучение.

Вычет за лечение. За медикаменты и прием у врача.

Вычет за занятия спортом. Этот вычет можно получить за тренажерный зал, занятия фитнесом и за оплату других физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Максимальная сумма кэшбэка от государства по этим позициям — 13% от 120 000 рублей или 15600 рублей в год.

Налоговых вычетов огромное количество, поэтому советую внимательно изучить каждый из них и определить, на какой вы имеете право уже сегодня.

Продавайте ненужные вещи

Старый телефон, фотоаппарат, детские игрушки и другие вещи, которыми уже давно не пользуются, можно не выкидывать, а продавать на площадках объявлений. Такая практика не только поможет разгрузить ваш балкон от ненужного хлама, но и добавит лишние 50 000 – 100 000 рублей в вашу копилку.

Ищите подработки

Когда экономить уже некуда, стоит задуматься об увеличении своего дохода. В век интернета найти небольшую подработку вполне реально. Например, есть специальные биржи фриланса, где за простую работу вроде написания текстов или обработки фотографий могут платить по 5000-10000 рублей в месяц.

Таким образом, следуя хотя бы некоторым из этих советов, вы уже вполне сможете выделить из своего бюджета несколько тысяч рублей в месяц, которые можно будет направить на инвестиции. Главное помните, что в накоплении капитала важен систематический подход, а сумма пополнений имеет второстепенное значение.

Со временем инвестиции превратятся в привычку и станут таким же естественным процессом, как душ по утрам или семейный обед по воскресеньям. Вы будете понимать, как работают инвестиции, уйдут страхи и неопределенность. Будете видеть результат, и сами примите решение увеличить размер регулярного взноса.

Главное — сделать первый шаг. И лучше, если старт будет с консервативных инструментов.

27 августа 2023, 02:04
Фото: личный архив Алексея Родина
Дни.ру✓ Надежный источник

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