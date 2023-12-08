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Пятница 8 декабря

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Вино и коньяк: названа дата начала роста цен на алкоголь

Вино и коньяк: названа дата начала роста цен на алкоголь
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Горячительные напитку начнут дорожать. Придется ли россиянам полностью отказываться от алкоголя из-за цен?

Различные виды алкогольной продукции совсем скоро начнут дорожать. При этом стоимость вина, коньяка и шампанского до новогодних праздников останется на прежнем уровне, сообщает телеканал "360".

Ситуация на рынке горячительных напитков поменяется с 1 января 2024 года. Профильное государственное ведомство, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", анонсировало увеличение минимальной стоимости алкоголя. Общий рост цен на данный вид товаров составит около 6,4%.

"Царьград" не исключает, что дороже может стать как отечественный, так и импортный алкоголь. При этом все же лучше не экономить, а покупать проверенные напитки. Как же отличить подделку от оригинала?

  • Обращайте внимание на форму бутылки. Она должна быть аккуратной, с обработанными гранями.
  • На бутылке обязательно должна находиться специальная акцизная марка.
  • Жидкость внутри бутылки, если ее видно, должна быть однородной, без посторонних включений.

Если же есть желание и возможность, то лучше и вовсе отказаться от употребления алкогольных напитков.

8 декабря 2023, 09:10
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