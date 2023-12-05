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Вторник 5 декабря

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"Большой риск": Названа главная ошибка при подготовке к Новому году

"Большой риск": Названа главная ошибка при подготовке к Новому году
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Совсем скоро наступит один из самых любимых праздников. Вся страна соберется за большим столом и пожелает друг другу счастья и удачи. Эксперты рассказали, как правильно подготовиться к Новому году.

Предпраздничная подготовка включает в себя и формирование меню, и составление списка гостей, и покупку подарков. Главную ошибку, которую совершают люди перед Новым годом, озвучила экономист Мария Ермилова. Ее слова цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Подарки и сюрпризы не стоит покупать на заемные средства. Специалист призывает отказаться от использования кредитных денег. Очевидно, что перед Новым годом цены на некоторые товары резко поднимаются. Январь же часто называют "тихим месяцем" из-за отсутствия больших заказов, оплат и расчетов. Факторы вкупе провоцируют ситуацию, когда заемные средства отдавать попросту нечем. Это главная ошибка при подготовке к Новому году.

"В случае "просрочки" пени по кредитам очень высокие на фоне большого значения ключевой ставки, которая вполне может повыситься в декабре", — пояснила эксперт.

Если нет точной уверенности в собственной платежеспособности, лучше урезать предновогодний бюджет и расходовать только те средства, которые есть в наличии.


5 декабря 2023, 04:30
Новогодняя елка. Фото: © Maksim Konstantinov\ Global Look Press/www.globallookpress.com
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