Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

Максимальный размер кредита составит 30 миллионов рублей.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выделении дополнительных средств для льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. Это одна из наиболее востребованных мер поддержки, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Собянин напомнил, что воспользоваться льготным кредитованием могут компании из приоритетных отраслей: креативные индустрии, экспорт, социальное предпринимательство, ИТ и инновации.

Предприятия могут рассчитывать на получение средств до 30 миллионов рублей по ставке 12,5% годовых. Субсидия выделяется на один год.

"При этом оформить льготный кредит на сумму до 5 млн рублей, не требующих залога, можно будет онлайн", – подчеркнул Собянин.

Ранее мэр Москвы объявил о запуске трех дополнительных программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Компании, которые реализуют проекты в сфере промышленности, информационных технологий и науки, могут получить средства на инвестиционные цели по ставке 3-4,5% годовых.

Для высокотехнологичных стартапов предусмотрена ставка по венчурным кредитам в размере 10%. Москва компенсирует 15% от основной суммы задолженности.