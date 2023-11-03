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Пятница 3 ноября

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Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса
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Максимальный размер кредита составит 30 миллионов рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выделении дополнительных средств для льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. Это одна из наиболее востребованных мер поддержки, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Собянин напомнил, что воспользоваться льготным кредитованием могут компании из приоритетных отраслей: креативные индустрии, экспорт, социальное предпринимательство, ИТ и инновации.

Предприятия могут рассчитывать на получение средств до 30 миллионов рублей по ставке 12,5% годовых. Субсидия выделяется на один год.

"При этом оформить льготный кредит на сумму до 5 млн рублей, не требующих залога, можно будет онлайн", – подчеркнул Собянин.

Ранее мэр Москвы объявил о запуске трех дополнительных программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Компании, которые реализуют проекты в сфере промышленности, информационных технологий и науки, могут получить средства на инвестиционные цели по ставке 3-4,5% годовых.

Для высокотехнологичных стартапов предусмотрена ставка по венчурным кредитам в размере 10%. Москва компенсирует 15% от основной суммы задолженности.

3 ноября 2023, 11:52
Фото: Е. Самарин, Пресс-служба мэра и правительства Москвы/mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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