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Суббота 7 октября

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Чтобы деньги были всегда: Топ-7 советов для удачного распределения доходов

Чтобы деньги были всегда: Топ-7 советов для удачного распределения доходов
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В свете последних событий инфляция растет с каждым днем и достигает до 20% в год. Чтобы сохранить покупательскую способность денег, их нужно выгодно вложить. Как получить максимум из своих финансов и не уйти в минус, на примере собственного опыта рассказала Мария Кузнецова – эксперт по финансам и инвестированию.

Обеспечить неприкасаемую финансовую подушку. Прежде чем задумываться об инвестировании средств, необходимо создать неприкасаемый запас. Его должно хватить на 6-12 месяцев жизни, если по какой-то причине вы утратите ежемесячный доход (увольнение, болезнь и другое). Хранить «подушку» удобнее на банковском депозите, хотя проценты здесь небольшие, до 7% (в 2022 году поднимались аж до 19%). Также сумма депозита до 1,1 млн страхуется государством, а это значит, что даже если что-то случится с банком, ее вам все равно компенсируют.

Избавиться от плохих кредитов, взятых на оплату пассивов.Чтобы заниматься вкладами, важно погасить все имеющиеся долговые обязательства. Только потом можно думать о том, чтобы заняться инвестициями.

Диверсифицировать инвестиционный портфель. Если вы в инвестициях новичок, то логично использовать различные инструменты и стратегии для сохранения финансов. Банковские депозиты, акции и облигации, доли в компаниях, недвижимость — задействуйте любые из доступных способов преумножить активы.

Судя по опыту Марии Кузнецовой, практичнее всего распределить капитал следующим образом:

  • 50% — стратегии с небольшой доходностью, но наименьшими рисками. Это банковские вклады, облигации, недвижимость;
  • 30% — стратегии со средним уровнем риска, а именно: акции, займы бизнесу под ликвидный залог, доли в крупных компаниях или франшизах;
  • 10-20% — высокорискованные стратегии: криптовалюта, стартапы. Следует осознавать, что риск потерять деньги в этом случае доходит до 80-90%.

В рамках одной стратегии также стоит вкладывать средства в различные направления, например, промышленность, драгоценные металлы, торговля и другие. А при работе с фондовым рынком важно приобретать валюту разных стран. Если в одном из направлений произойдут колебания, остальные помогут сбалансировать доходность.

Присмотреться к ОФЗ и корпоративным облигациям. Ценные бумаги выпускаются государством и имеют небольшую доходность, хотя риски при их покупке сведены к минимуму. Облигации корпораций менее надежные, но предлагают более высокий процент. Эти виды ценных бумаг — проверенный способ сохранить капитал.

Вложиться в акции. Активно зарабатывать на вложениях можно покупая, а затем продавая акции по выгодной цене или выбирая долгосрочную стратегию с капитализацией. Нижний порог входа от 100 рублей, а прибыль ничем не ограничена. Новичкам лучше начинать с акций надежных госкомпаний, например, Газпрома.

Инвестировать в бизнес. Это может быть срочный или конвертируемый займ, а также покупка доли компании. Лучше всего инвестировать в фабрики, заводы, организации, которые работают на экспорт и импорт. Средняя доходность составляет около 25%, но при этом следует взвешенно оценивать риски.

Вкладываться в недвижимость. Это удобный инструмент, способный принести хороший заработок. По опыту Марии Кузнецовой, девелопмент позволяет получить до 50% дохода за весь цикл, а в рамках арендной стратегии можно рассчитывать примерно на 15% годовых.

Для приобретения недвижимости лучше брать льготную ипотеку под 5-7%. В рамках инвестиционной стратегии можно покупать не только квартиры, но и студии, апартаменты, небольшие дачные домики. При выборе объекта для вложений стоит обратиться к экспертам и понаблюдать, как поступают действующие инвесторы.

Итак, сегодня в распоряжении любого человека огромный выбор инвестиционных инструментов, от депозитов до стартапов. Думая вложить средства в один из них, следует отнестись к решению очень ответственно и хорошо продумать каждый шаг. Всесторонний анализ текущей экономической и политической ситуации поможет сохранить капитал и пережить кризисные времена.

Приведенная информация не является инвестиционной рекомендацией и основана на личном опыте Марии Кузнецовой.

Фото: из личного архива Марии Кузнецовой

8 октября 2023, 00:08
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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