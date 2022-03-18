Эксперты: россиян не оставят без фастфуда и качественной одежды на фоне западных санкций

Среди тех, кто покинул российский рынок – больше двух сотен западных компаний. Правда, многие из них не ушли навсегда, пока они лишь временно закрылись. В пищевом секторе приостановили работу у нас компании McDonald’s, KFC, Pizza Hut, Starbucks, Burger King и другие.
Но эксперты заявляют, что в любом случае, без фастфуда мы не останемся. На отечественном рынке общественного питания есть свои бренды: "Теремок", "Крошка-картошка", #FARШ, BB&Burgers, "Стардог!s" и т.д. Никуда не собирается исчезать и многими любимая шаурма.
Из одежды россияне лишились таких брендов как Uniqlo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Adidas, H&M, Zara и других. Вице-президент Ассоциации текстильщиков России Ольга Драгунова объяснила, что есть множество турецких брендов, которые представлены в России, но теряются на фоне более крупных игроков. В частности, это Mavi, Waikiki, Koton, DeFacto и Colin’s. И это не говоря уже про Китай и Вьетнам.
Среди IT-компаний санкции поддержали Dell, HP, IBM, Intel, Microsoft и другие. IT-директор компании HFLabs Александр Беслик считает, что отечественные аналоги помогут российским пользователям в это непростое время. "У большинства стояли пиратские программы и они продолжат ими пользоваться. Но помимо операционной системы Windows есть Linux, а Office можно легко заменить на пакет Libre Office или на российский "Мой офис", в котором есть аналоги всех программ", – заявил эксперт.