Эксперты: россиян не оставят без фастфуда и качественной одежды на фоне западных санкций

С вводом США и стран ЕС санкций против России с нашего потребительского рынка ушел целый ряд известных сетей общепита, одежды, автомобилей, косметики и парфюмерии и т.д. Однако эксперты уверяют, что голодными и раздетыми россияне не останутся.

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