Apple, IKEA, Shell и другие: озвучен список претендентов на национализацию в России

Иностранные компании имеют определенные обязательства и не должны просто так прекращать свою деятельность на территории РФ.

После введения жестких санкций против России многие зарубежные бренды заявили о желании полностью свернуть бизнес на всей территории нашей страны без предоставления каких-либо гарантий простым потребителям. Во избежание претворения этих заявлений в жизнь организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) составила список фирм-претендентов на национализацию.

На сегодняшний день в перечень вошли около 60 зарубежных компаний, но это не окончательная цифра. Список является открытым, а значит, он может пополняться после новых заявлений со стороны глав иностранных фирм. Сейчас в перечне претендентов на национализацию значатся такие известные во всем мире бренды, как Apple, IKEA, Shell, McDonald's, Microsoft, H&M и другие.

Как пояснил "Известиям" глава ОПИ Олег Павлов, внесение в данный перечень грозит компаниям не только национализацией имущества, но также арестом счетов и активов и введением внешнего управления. В отношении руксостава таких фирм речь может идти даже об уголовной ответственности. Объем финансовых обязательств компаний, попавших в список, превышает шесть триллионов рублей, поэтому они не могут просто так уйти с нашего рынка.

Антисанкционный список уже направлен в Генеральную прокуратуру и правительство РФ – об этом сообщил Пятый канал.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как государство поможет россиянам в условиях санкций – подписан закон об антикризисных мерах.