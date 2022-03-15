Экономист Клопенко оценил планы западных компаний: Бизнес уходить не хочет

Экономист Егор Клопенко считает, что на самом деле эти компании не хотят уходить. Более того, многие руководители будут делать все, чтобы так или иначе остаться в России. Эта тенденция уже прослеживается, а в ближайшем будущем будет только усиливаться: фирмы стараются сохранить производство и сервисные центры, чтобы не потерять клиентов и не сокращать объем услуг.
На завоевание российского рынка западные бренды потратили много времени, а также много сил и средств, которые жалко терять просто так.
"Конечно, сам бизнес уходить не хочет и уж точно не хочет это делать безвозвратно," – уверен экономист.
Также говоря о планах западного бизнеса, специалист в беседе с ИА "Прайм" подчеркнул, что со многими компаниями удастся договориться о продолжении работы, если на то будет желание наших властей. Важнейшим условием здесь должно быть сохранение рабочих мест и заработной платы сотрудников.
Ранее в правительстве прозвучало намерение национализировать имущество компаний, покидающих наш рынок без предоставления гарантий российским потребителям. По мнению Клопенко, это решение очень правильное, однако главным стимулом здесь должно быть именно намерение сохранить рабочие места для россиян.
На днях уже был озвучен предварительный список претендентов на национализацию.