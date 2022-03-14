От каких российских товаров зависим Запад – ответил экономист

Экономист Мария Максакова ответила на насущный вопрос о влиянии экспорта товаров из России. По ее словам, запрет на поставки угля, газа и нефти может привести к значительным затратам для конечных потребителей, пишет телеканал "360". Специалист отметила, что такое развитие событий вероятно лишь в случае экономической войны, которая никому не выгодна.
Кроме того, Запад зависим от минеральных удобрений, которые производит Россия. Как сообщает URA.RU, если будут введены ограничения их на экспорт, это может серьезно подорвать всю мировую экономику, включая развитие хозяйственной деятельности ЕС.
Царьград уточняет, что без российских удобрений резко и повсеместно взлетит стоимость продовольственой продукции. По словам эксперта, государство может ввести в ответ на санкции Запада сдерживание поставок никеля, титана, палладия и разнообразного сырья.