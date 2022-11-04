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Экономика
Москва в 2023 году продолжит реализацию городских программ и поддержку бизнеса

Москва в 2023 году продолжит реализацию городских программ и поддержку бизнеса

Несмотря на беспрецедентное санкционное и внешнеполитическое давление, Москва продолжит реализовывать все планы городского развития. Одним из приоритетов принятого Мосгордумой бюджета на 2023-2025 годы станет дальнейшее финансирование инвестиционных программ и поддержка реального сектора экономики.
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Весной этого года правительство Москвы вместе с федеральными органами власти оперативно приняли комплекс мер для обеспечения устойчивости экономики и ее адаптации к изменившимся условиям. Город поддержал наиболее пострадавшие отрасли и наименее защищенные категории граждан. К середине года в экономике столицы начался период стабилизации.

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2 ноября Мосгордума приняла бюджет на следующие три года. Среди его приоритетов – поддержка экономики и продолжение планов развития города.

В 2023 году бюджет развития составит почти 1,7 триллиона рублей. Это почти 40% расходной части. На реализацию Адресной инвестиционной программы направят 910 миллиардов рублей. На капитальный ремонт, приобретение оборудование и подвижного состава, развитие районов, программу реновации и другие мероприятия развития – более 783 миллиардов.

Одним из приоритетов остается финансовая поддержка столичного бизнеса. Москва уже поддержала предприятия льготными кредитами, отсрочками по аренде, субсидиями, грантами.

В 2023 году меры поддержки продолжатся. Город будет создавать и развивать импортозамещающие и инновационные производства, создавать все более благоприятные условия для туризма, предоставлять компаниям льготные займы и прочее.

Поддержка предпринимательства со стороны города позволила бизнесу не только пережить самые непростые периоды 2020 и 2022 годов, но и нарастить объемы, отметил член московской "Деловой России", эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса Алексей Хижняк.

"Тот факт, что столичные власти сохраняют и даже увеличивают финансирование бизнеса, говорит нам только об одном – Москва намерена сохранить лидирующую роль в импортозамещении и инновациях. Москва задает тренды и показывает своим примером, как нужно работать с предпринимательским сообществом", – подчеркнул эксперт.

Особое внимание уделяется малому и среднему бизнесу, промышленным предприятиям. На их поддержку планируется направить более восьми миллиардов рублей.

Город продолжит создавать инфраструктуру для новых производств. На эти цели выделяется 28 миллиардов рублей. Столица будет развивать производственную базу технополиса "Москва", на территории Центра имени Хруничева появится Национальный космический центр.

Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"

Внимание правительства Москвы к поддержке бизнеса позволяет не только создавать новые рабочие места, но и закладывает фундамент продуктового и технологического суверенитета, считает генеральный директор IT-компании "Большая Тройка" Артем Седов.

"Выделение 40% городского бюджета на развитие при сохранение всех социальных обязательств это не просто смелый и необходимый шаг, это спланированный рассчитанный сценарий, который всегда помогает развиваться нашему любимому городу", – убежден Седов.

Напомним, что в новом бюджете Москвы также увеличиваются расходы на социальную поддержку горожан. На доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте и оплату коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и прочие меры в 2023 году выделят более 591 миллиарда рублей. Подробнее – в материале "Дни.ру".

Проект бюджета Москвы на трехлетний период 17 октября внес в городской парламент мэр Сергей Собянин. Комиссия МГД по экономической и социальной политике рекомендовала депутатам поддержать и принять законопроект.

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Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство "Москва"
Автор: 4 ноября 2022, 10:06

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