Вся правда о Тимуре Турлове и Freedom Finance

В последние несколько месяцев в Сети отмечается вал "разоблачающих" публикаций о казахстанском предпринимателе и основателе Freedom Finance Тимуре Турлове. Только 19 октября на портале kompromat1.pro появилось сразу две статьи. С чем связан такой всплеск "журналистской" активности и насколько высоко качество этих текстов как с точки зрения фактчекинга, так и формы подачи? Попробуем разобраться.

Риторика и подача

Стоит отметить, что авторы подобных статей не утруждают себя поиском новых формулировок. Из статьи в статью кочуют одни и те же фразы и словечки: «отмыв, пирамида, грабят, доверчивые клиенты, незаконный бизнес, покровители», набор не так уж велик. При этом данные заявления голословны, фактография нулевая, зато авторы щедры на намеки и предположения, которые через некоторое время начинают подаваться как истина в последней инстанции.

Что не нравится?

Какие претензии у авторов статей к Тимуру Турлову и его бизнесу? Какие-то не изменились с 2020 года. К ним можно отнести «слишком быстрый» рост доходов компании. Насколько оправданы эти сомнения? Вот несколько фактов.

Другие брокеры также не раз демонстрировали скачкообразный рост (пример), поскольку такова специфика бизнеса.

Отраслевые игроки и эксперты, включая президента НАУФОР Алексея Тимофеева отмечали, что пандемийный период был чрезвычайно успешным для инвестиционного бизнеса. В частности, в сентябре 2020-го количество частных инвесторов в России составляло 6 млн, а в середине 2022-го превысило 20 млн. В это время рос не только российский, но и глобальный фондовый рынок. Так, капитализация Tesla с 1 января 2020-го за два года увеличилась более чем в шесть раз! S&P 500 за тот же период вырос с 3200 почти до 4500 пунктов. Что удивительного, если на таком фоне повышались показатели добросовестной финансовой организации?

Freedom Holding Corp., головная компания Freedom Finance, являясь публичным эмитентом, проходит тщательный аудит и отчитывается перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Все дочерние организации также проверяются местными регуляторами и аудиторскими компаниями. В частности, европейский бизнес аудирует KMPG, казахстанский сектор — Deloitte. Знают ли авторы пасквилей, что это компании из так называемой «большой четверки», признанные международным сообществом? Или подразумевается, что владельцу Фридома удалось подкупить их всех, включая американских и казахстанских чиновников? Возможно, стоит предположить, что все эти финансовые эксперты разбираются в своей сфере хуже, чем продажные журналисты? Такое случается в чьих-то фантазиях, но едва ли возможно на практике.

К слову, если уж говорить о фактах: холдинговая компания также переходит на глобальный аудит в Deloitte. Так что все диванные эксперты и доморощенные детективы могут быть уверены в том, что теперь ни одна коррупционная или связанная с «отмывом денег» мышь не проскочит. Ну, или нужно у Deloitte отбирать лицензию, чтобы всем разоблачителям придуманных ими же самими фантазий жилось беспечально. Но увы: мир крутится не вокруг них, а вокруг своей оси.

Но есть и более свежие претензии, поскольку авторы пасквилей не стесняются оттаптываться на текущей для многих болезненной повестке, связанной с военным конфликтом на территории Украины и его последствиями: санкциями, уходе западных компаний из России, объявлении частичной мобилизации и миграционных потоках в Казахстан. Один из таких писак, в частности, упрекает Тимура Турлова в том, что российский бизнес и ключевые сотрудники были релоцированы в Казахстан. О чем же тут печаль? Да о том, что эти люди, которые и так уже работали на Freedom, каким-то мистическим образом «отберут рабочие места» у граждан Казахстана!

А вот что думают по этому поводу по-настоящему компетентные и профессиональные журналисты и специалисты, например Рахим Ошакбаев, экономист и директор Центра прикладных исследований TALAP, а также Арманжан Байтасов, издатель респектабельного журнала Forbes Kazakhstan, можно узнать, посмотрев видео, выложенное в открытом доступу на YouTube. Эти казахстанцы оценивают приток россиян вполне позитивно и убеждены, что это поможет развитию их страны, а значит — росту ее экономики и созданию новых рабочих мест.

Формулировки и общая эрудиция

Есть и отдельные мелкие штришки, которые показывают, что подобные творения создавались наспех. Так, один из авторов очередной разоблачающей статьи, говоря о получении Тимуром Турловым гражданства Казахстана, рассказывает, что бизнесмен отказался, соответственно, от двух паспортов: российского и островного государства Сент-Китс и Невис, гражданство которого он получил в рамках инвестиционной программы этой страны. Только вот правильно написать с первого раза название малознакомого государства автор не сумел, поэтому в статье красуется некий «Сент-Китс и Невил». Тут можно посоветовать лишь купить атлас, параллельно вернув аттестат в Министерство образования.

Вместо вывода

Если резюмировать все вышесказанное, то нетрудно понять, кто может выступать заказчиками подобных статей. Это явно менее удачливые конкуренты, которым успехи Freedom не дают покоя. Что тут можно сказать? 2022 год выдался для многих непростым. Это касается и частных лиц, и предпринимателей, и целых стран. Но сейчас особенно важно оставаться людьми, не поддаваться на манипуляции, не идти на поводу у собственных пороков. Не рушить то, что создал кто-то еще, а стараться построить что-то свое, что может принести пользу другим.

Freedom Holding Corp. же продолжает действовать в интересах своих клиентов и акционеров. Чтобы продолжать предоставлять качественный доступ к рынку иностранных ценных бумаг, холдинг принял непростое решение уйти из России, продав локальные активы.

Как нам сообщили в пресс-службе компании, действующие клиенты ИК «Фридом Финанс» и одноименного банка (теперь ведут операционную деятельность под брендом «Цифра») могут оставить свои активы на счетах российских компаний либо перевести их в любое подразделение Freedom Holding Corp.

