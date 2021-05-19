Аналитик Маслов назвал условие роста курса рубля

Эксперт ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов сделал оптимистичный прогноз о том, когда курс рубля сможет укрепиться.

Специалист отметил, что курс рубля, возможно, взлетит до уровня двухлетней давности уже к концу этого или началу следующего года. Он объяснил, что это случится, если эпидемия COVID-19 сойдет на "нет" и сырьевая компонента в отечественной валюте даст резкий рост.

Вместе с тем аналитик напомнил о трудных международных отношениях России с Европой и США. Маслов добавил, что рассуждения об укреплении курса рубля до прежних границ ведутся уже семь лет.

Эксперт добавил, что на курсе рубля отражается и то, что плохо сказывается и на других странах. Кроме того, он заявил, что серьезным политическим фактором остается противостояние Америки и западных государств. Реагирует наша валюта и на цены на нефть.

Напомним, ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич высказался о том, каким будет курс доллара. Эксперт отметил, что во второй половине 2020 года Россия оказалась в условиях, предполагающих ускорение темпов роста ВВП и уровня благосостояния. По мнению экономиста, в результате это приведет к падению курса доллара до 60 рублей.