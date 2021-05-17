Россиянам пообещали доллар по 60 рублей

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал, каким будет курс доллара в ближайшие годы.

Экономист заявил, что во второй половине прошлого года Россия оказалась в точке, предполагающей ускорение темпов роста ВВП (валовой внутренний продукт) и уровня благосостояния. По прогнозам Купцикевича, в итоге это приведет к падению курса доллара до 60 рублей.



Специалист объяснил происходящее цикличностью американской валюты. Эксперт напомнил, что в период с 2003 по 2008 года рубль укрепился к доллару на 25%. Если взять за точку отсчета максимумы 2020 года, то откат может "увести пару к 60 рублям", подчеркнул Купцикевич.

При этом ведущий аналитик FxPro посоветовал россиянам не ждать удвоения ВВП за семь лет. В комментарии изданию "Российская газета" Купцикевич отметил, что восстановление национальной валюты редко бывает полным; такой процесс идет гораздо медленнее, чем падение.

Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов считает, что говорить об укреплении российской валюты пока рано. По его словам, в ближайшие полгода курс доллара вряд ли опустится до 60 рублей. Подробно об этом Вы можете прочитать здесь.

По данным Центробанка России, курс доллара на 15 мая составляет 73,9 рубля. За день до этого американская валюта стоила 74,3 рубля.