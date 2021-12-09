Москва одобрила 3,1 тысячи заявок на антиковидную поддержку бизнеса

Власти Москвы подвели итоги приема заявок от бизнеса по выплатам на соблюдение санитарных мер и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Претендовать на поддержку могут компании, где до 15 августа было вакцинировано не менее 60% сотрудников.

