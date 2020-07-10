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Как в 1998 году: в России предложили провести денежную реформу

Как в 1998 году: в России предложили провести денежную реформу

Будет ли денежная реформа в России? Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Российский рубль предложили разделить на 100. С идеей провести деноминацию национальной валюты выступил экономист Александр Разуваев. Последний раз к подобной мере власти прибегали в 1998 году.
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По мнению эксперта, всю имеющуюся в обращении рублевую массу необходимо поделить на сто. Это позволит снизить курс рубля до 60-70 копеек за доллар. Сейчас за одного "американца" дают более 70 рублей.

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Основным аргументом в пользу деноминации является то, что количество наличных на руках населения сильно выросло, расширяется серый сектор экономики, считает Разуваев. В России сейчас низкая инфляция – это благодатная почва для пересчета количества наличности, уверен эксперт.

"Бутылка воды – 50 копеек, давно это напрашивается", – сказал он в эфире радио Sputnik.

Согласно подсчетам ЦБ, объем наличных денег в России достиг рекордных 11,6 триллиона рублей. Получается, что на каждого гражданина, включая детей, приходится около 80 тысяч рублей, уточнил Разуваев.

Фото: pixabay.com

Обычно деноминация проводится после сильной инфляции. Это позволяет стабилизировать национальную валюту. Государство проводит обмен старых денег на новые, имеющие меньший номинал.

Последний раз к такой мере в России прибегали в 1998 году. В августе 1997 года президент Борис Ельцин подписал указ о денежной реформе с 1 января следующего года.

В оборот были введены банкноты в 2, 10, 50, 100 и 500 рублей. Старые денежные знаки 1993 и 1995 годов обменивали на новые по курсу один к тысяче.

Автор: 10 июля 2020, 14:52

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