Определены регионы-лидеры по благосостоянию семей

Специалисты взяли показатель максимально возможного остатка денег у семьи с двумя работающими родителями со средней зарплатой по региону и за вычетом минимальных расходов и положили в основу рейтинга субъектов России по уровню благосостояния. Результаты получились любопытные.
Так, на первом месте среди всех регионов России по благосостоянию семей оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, передает RT. В нем эта сумма составила 88,5 тысячи рублей. На втором месте оказалась Сахалинская область с суммой в 72,7 тысячи рублей.
Москва заняла лишь третье место в соответствующем перечне – в столице у семьи из двух работающих супругов остается 65,8 тысячи рублей. Следом идет Санкт-Петербург, где соответствующий показатель составляет 57,3 тысячи рублей.
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