Вскрылись подробности новой нефтяной сделки России и ОПЕК

Россия, Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны на переговорах в формате ОПЕК+ договорились о новой сделке сроком на два месяца, сообщают влиятельные телеграм-каналы. Добыча черного золота будет сокращена на 10 миллионов баррелей в сутки.
С июля по декабрь текущего года сокращение составит восемь миллионов баррелей в сутки. А с января следующего года – шесть миллионов.
Ранее цены на нефть упали на фоне распространения коронавируса. Стоимость североморской марки Brent падала ниже 20 долларов за баррель.
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