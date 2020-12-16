Минцифры одобрило идею прописать в законодательстве соцрекламу в Сети

Министерство цифрового развития поддержало инициативу законодательного урегулирования размещения социальной рекламы в интернете. Для российских и иностранных игроков индустрии вводятся равные нормы.



Механизм размещения социальной рекламы на телевидении отработан – ее объем значительно вырос, отметила замглавы Минцифры Бэлла Черкесова в ходе заседания думского комитета по информационной политике. "Должны появиться понятные инструменты оценки объемов размещения социальной рекламы в интернете", – сказала она.



По ее словам, в ведомстве поддержали инициативу по созданию меморандума о социальной рекламе. Он был подписан крупными российскими IT-компаниями – "Яндексом", Mail.ru Group, Rambler Group, а также Общественной палатой и Институтом развития интернета.

"Считаем, что некоторые подходы могут быть закреплены также и законодательно", – сказала замглавы Минцифры.

С поддержкой законодательной проработки вопроса выступил и замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. Необходимы прозрачные и равно применимые подходы для всех участников рынка, сказал он. "Также должны строго соблюдаться требования к размещаемому контенту", – указал Субботин.

Законопроект разработают вместе с представителями интернет-индустрии. В документе пропишут инструментарий для соцрекламы в Сети. Для российских и зарубежных игроков введут равные нормы.

В сентябре "Яндекс", Mail.ru Group, Rambler Group, Общественная палата и Институт развития интернета подписали меморандум, призванный помочь отечественным НКО продвигать общественно-полезные инициативы в Сети. Участники договорились определять объем, формат и средства распространения соцрекламы в зависимости от особенностей своих площадок.