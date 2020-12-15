"Может стать хуже": эксперты о заморозке цен на продукты в России

Незадолго до новогодних праздников цены даже на самые необходимые продукты в России взлетели до небес. Ситуация докатилась до первых лиц государства.

Президент и премьер-министр России Владимир Путин и Михаил Мишустин раскритиковали работу чиновников, правительства и ведомств, отметив, что произошедшее является последствием недочетов в их работе. Путин поручил правительству найти решение проблемы за неделю.

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Решением стала заморозка цен на сахар и подсолнечное масло – эти продукты подорожали сильнее остальных. С их производителями будут заключены соглашения, в рамках которых они обязуются установить предельную отпускную цену на сахар в размере 45 рублей за килограмм, а на масло – 110 рублей за литр. Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что соглашения планируется заключить до 20 декабря, а действовать они будут до конца марта 2021 года.

Но некоторые эксперты считают, что принятые правительством меры навряд ли исправят ситуацию, и более того – могут её ухудшить. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов напомнил, что истории известны случаи подобных заморозок. Всё закончилось тем, что попавшие под неё товары просто исчезли из магазинов, а после "разморозки" существенно подорожали.

Эксперт по продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов пояснил, что правительству следовало помочь аграриям в период перепроизводства, создав, к примеру, госрезервы продуктов. Но вместо этого им пришлось остановить производство, чтобы не нести убытков. В результате вниз опустилась другая чаша весов и некогда избыточная продукция стала дефицитной, что привело к её подорожанию.