МКБ профинансировал закупки компании SOLLERS
МКБ активно расширяет продуктовую линейку по факторингу, отметил глава управления по факторингу Московского кредитного банка Кирилл Покровский. "Кроме реверсивного факторинга и дополнительной отсрочки платежа, предоставляемой компании-покупателю банком, стала доступна возможность оказания финансовых услуг дебитору для расчета с поставщиками", - отметил он.
По его словам, широкая продуктовая линейка и постоянная работа по улучшению программного обеспечения МКБ-факторинг делают банковские услуги простыми и доступными.
Покровский отметил, что у юридических лиц есть возможность привлекать нужный объем оборотных средств в рамках отношений как с поставщиками, так и с покупателями. В первом случае – расплачиваться за полученный товар и оказанные услуги в удобные сроки, во втором – получать деньги за поставленный товар и произведенные услуги, а также давать отсрочку покупателям.
"Такой подход к ведению бизнеса способствует его активному развитию, и выстраиванию взаимовыгодных условий со своими партнерами", – подчеркнул начальник управления по факторингу МКБ.
Ранее Московский кредитный банк запустил виртуальный пулинг – новый продукт для клиентов из числа юридических лиц. Он объединяет остатки на счетах участников пула для начисления процентов без физического движения денег.
МКБ – частный коммерческий банк, предлагающий услуги для физических и юридических лиц. Кредитная организация занимает высокие строчки в экспертных рейтингах и входит в ТОП системно значимых банков России.
SOLLERS – лидирующая отечественная автомобильная компания. Концерн сотрудничает с ведущими мировыми автопроизводителями и выпускает российские внедорожники УАЗ, а также дизельные двигатели ЗМЗ. Ежегодно компания производит более 550 тысяч автомобилей, в том числе марок Ford и Mazda.
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