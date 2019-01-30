Московский кредитный банк запускает виртуальный пулинг

Эксклюзив Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Среда 30 января
Лента новостей
14:35
Полезные утренние привычки счастливого человека
14:29
Матвиенко жестко осадила беглеца Арашукова
14:15
Трамп готовит жестокое убийство
14:01
Макрон отрезвил пощечиной потерявшую самоконтроль Мэй
13:59
Под Москвой у пенсионерки нашли сверток с наркотиками
13:55
Володин пригласил итальянцев на форум "Развитие парламентаризма"
13:41
Жемчужина страны: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир
13:33
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 января 2018 года
12:18
Под Астраханью сообщили о минировании школ
12:17
Невероятную историю любви расскажут со сцены Кремля
12:09
Happy Market собирает ценителей уникальных товаров
12:04
Побивший Хабиба Нурмагомедова чемпион мира умер после похода в сауну
11:34
Сестра плюнула в престарелую Быстрицкую из-за роскошного наследства
11:25
"Жри быстрее": в Смоленске учительница заставляла ребенка есть котлету
11:17
Валуев помог инвалиду детства с поступлением в колледж
10:58
Российская телеведущая возбудила народ роскошными формами
10:52
Голая Брежнева расслабилась на Мальдивах после слов Меладзе о расставании
10:41
Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний
10:32
Под Москвой на железнодорожных путях погиб мужчина
10:17
Известная певица показала пятую точку
10:13
Это подстава: лжец Порошенко вляпался в грязный скандал
10:10
Под Читой загорелся полигон
10:01
Какой подвох ждет молдавских избирателей
09:57
Фото натянутой Кудрявцевой вызвало фурор
09:55
Умер знаменитый обладатель "Грэмми"
09:39
Призрак Аршавина терроризирует россиян
09:32
В Шереметьево самолет столкнулся с трапом
09:28
"Теперь уже можно сказать": Асмус показала себя с Янковским
08:53
Анисина оценила постельное фото Волочковой и Джигурды
08:39
Врачебная ошибка: жену Ягудина в пятый раз положили под нож
08:14
Захарова подняла на смех бросившего вызов Путину Порошенко
08:12
Украинцы впали в истерику из-за "гимна" Крымского моста
06:01
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
03:09
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева
01:06
Закатившую истерику звезду "Дома-2" предложили выгнать с проекта
00:06
Крик о помощи: муж унижает из-за размера груди
23:10
Кейт Миддлтон вышла раздетой на мороз
21:53
Чем обернется для Украины второй срок пьяницы Порошенко
21:50
Ургант разбился в ДТП
21:40
В любовных разборках Собчак, Виторгана и Богомолова всплыла шикарная модель
21:24
Дочь выдала страшную тайну Пугачевой
21:18
"Жаль уродов": Гусеву и Романец из "Дома-2" поставили диагноз
21:16
Воспитатель в Набережных Челнах оставила ребенка на лютом морозе
21:03
"По девочкам?": приглядевшаяся к подругам Дакота познала "природный" секс
21:01
Почти 50 человек сгорели на пожарах в Башкирии
20:42
Глава района в Удмуртии наказан за игнорирование просьб граждан
20:13
В Свердловской области грабитель изрезал двух продавщиц ножом
20:03
В Тюмени провели уникальную операцию пациенту с инфарктом кишечника
19:50
Блюменкранц смешал с грязью семью звезды "Дома-2"
19:38
Большегруз снес легковушку на трассе под Омском
19:29
Порошенко предложил выбрать Путина президентом Украины
19:18
Стало известно о мощной хакерской атаке на госслужбы
19:16
Дочь Алсу восхитила талантом на шоу "Голос. Дети"
18:55
Россияне стали бояться газа
18:30
Захарова врезала вставшему на колени перед Россией Порошенко
18:30
Располневшая Тодоренко еле шевелит ногами
18:19
"Спасите!": жалостное обращение Цымбалюк-Романовской довело до слез
18:03
"15 лет это длится": Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
17:44
"Как агрессивный бомж у ларька": Самбурской пообещали заткнуть рот
17:38
Минюст предложил не наказывать за "вынужденную коррупцию"
17:08
Алибасов врезал бездарной Бузовой
17:06
"Чмошник!": вопящая Волочкова сбежала из студии
17:04
В "ЕР" выступили против штрафов за отказ от счетчиков на газ
16:33
"Моя жизнь – сплошная боль": Чехова откровенно высказалась о своем здоровье
16:29
Допившийся до чертиков Порошенко возмутил странным заявлением
15:48
Кудрявцева оплакивает сорвавшуюся с высоты малолетнюю дочь
15:48
Отмена наказания за коррупцию добила Собчак
15:33
Как очистить организм с помощью экадаши
15:31
На конкурс общественно значимых проектов "ЕР" поступили тысячи заявок
15:29
Посланный на второй срок Порошенко вляпался в громкий скандал
15:28
Самолет экстренно сел в Сочи из-за нападения пассажира на стюардессу
15:04
Ягудин распек Загитову за грандиозный провал
14:59
Судзиловская выставила Лорак в неприглядном виде
14:57
Шепелев разоблачил требующую миллионы от известного певца самозванку
14:53
5 простых ритуалов по привлечению денег
14:42
Замглавы "Росгеологии": падение падишаха
14:41
Коварная ученица Пугачевой поставила подножку Киркорову
14:19
Жизнь тяжелобольного Порошенко повисла на волоске
14:15
Житель Подмосковья носил с собой боевые патроны
13:55
Лавров послал грозный сигнал вояке Трампу
13:53
Под Архангельском рабочего убили из-за прогула
13:53
Вдова Караченцова ищет богатого спонсора
13:42
Муцениеце бросилась к Прилучному после слухов о зверском избиении
13:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 января 2019 года
13:04
"Хрипела и визжала": Боярскую разлучили с мужем
13:03
Грязная матерщина и интимный секрет замглавы "Росгеологии" прогремели на всю страну
13:03
Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого
12:34
Лучезарного Тимати в торжественном наряде поздравляют со свадьбой
12:22
14 пострадавших: школьник распылил газовый баллон прямо на уроке
12:19
"Вы за это поплатитесь!": в "Битве экстрасенсов" прокляли подлых разоблачителей
12:15
Высоцкая и Кончаловский расстались сразу после венчания
12:12
Тимошенко готовит публичную порку наглому Порошенко
11:57
Скрывшему операцию Кокорину потребовался врач в СИЗО
11:49
"Я жирная и уродливая": расплывшаяся Седокова взвыла от обиды
11:42
В Краснодарском крае мужчина убил отца и замуровал тело
11:31
Изменившаяся до неузнаваемости Началова загремела в клинику
11:22
После контакта с Джигурдой голая Волочкова бросилась в сугроб
11:12
Готовящегося к покорению "Евровидения" Лазарева крупно подставили
10:59
Облитый грязью Зеленский взорвался после унижения
10:52
Раскрыта причина дерзкой кражи картины Куинджи
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Родила от свекра: Зарубину обвинили в интимной связи с отцом Малинина
"40 миллионов не получит": юбилей обернулся для Пугачевой громким провалом
Вскрылись безмерные богатства молодой помощницы Петросяна
Взбешенные инвалиды и пенсионеры набросились на зажравшуюся Пугачеву
Анисина оценила постельное фото Волочковой и Джигурды
Готовящегося к покорению "Евровидения" Лазарева крупно подставили
Экономика

Московский кредитный банк запускает виртуальный пулинг

Фото: instagram.com/bankmkb
Московский кредитный банк (МКБ) объявил о запуске нового продукта для юридических лиц – виртуального пулинга. Он позволяет объединить остатки на счетах участников пула для начисления процентов без физического движения денежных средств. Процентная ставка зависит от общей суммы остатка на счетах.  
прочитано 211 раз

Объединенные в пул средства остаются на расчетных счетах и доступны клиентам банка весь операционный день. Как отметил директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов Московского кредитного банка Филипп Литвиненко, клиенту доступны конкурентные ставки, по сути, без совершения каких-либо действий – процесс автоматизирован и проходит в рамках согласованных условий.  

ПО ТЕМЕ

Московский Кредитный банк запустил вклад "Мечты" к Новому году

Московский Кредитный банк представил вклад "Эксклюзив" для состоятельных клиентов

"При начислении процентов на остатки в рамках виртуального пула учитываются все средства, которые поступили на счета участников вплоть до окончания дня", – отметил представитель финансовой организации.  

Все участники пула (юрлица, холдинговая структура, компания с филиальной сетью) получают проценты по ставке, которая зависит от общего количества средств, оставшихся на счетах клиентов. Также они получают подробные данные по всем расчетам, что упрощает учет начисленных процентов.

"Эти факторы выгодно отличают виртуальный пул от типовых депозитов", – подчеркнул Литвиненко.  

Периодичность выплат клиент выбирает сам. Диапазон – от дня до года. Процентные ставки могут быть как фиксированными, так и переменными. 

Напомним, ранее МКБ предложил клиентам вклад "Эксклюзив" в рублях с максимальной ставкой 7,65% годовых. Минимальная сумма депозита – 15 миллионов рублей, максимальная – 100 миллионов. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на отдельный счет. 

Московский кредитный банк – частный коммерческий банк, предоставляющий услуги для юридических и физических лиц. МКБ входит в список системно значимых кредитных организаций Центробанка России.

Автор: Иван Поляков30 января 2019, 14:18

комментарии

Политика

Жизнь тяжелобольного Порошенко повисла на волоске
Лавров послал грозный сигнал вояке Трампу
Тимошенко готовит публичную порку наглому Порошенко
Облитый грязью Зеленский взорвался после унижения

Шоу-бизнес

Ахеджакова жестко ответила на издевательства Галкина
"Придется признаться": фаворитка Пугачевой подвинула Лазарева на "Евровидении"
Сестра плюнула в престарелую Быстрицкую из-за роскошного наследства
Российская телеведущая возбудила народ роскошными формами

Проишествия

Как в кино: подробности дерзкой кражи картины Куинджи
Найден американский след в смертоносном пожаре у Крымского моста
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

Анисина оценила постельное фото Волочковой и Джигурды

Артисты объявили о своем союзе
Общество

Украинцы впали в истерику из-за "гимна" Крымского моста

Жители Незалежной не находят себе место

Шоу-бизнес

Сестра плюнула в престарелую Быстрицкую из-за роскошного наследства

Актриса оставила родственницу с носом
Шоу-бизнес

Российская телеведущая возбудила народ роскошными формами

Фанаты даже простили певице фотошоп

Гороскоп

Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева
5 простых ритуалов по привлечению денег
Гороскоп здоровья на февраль 2019 года

Фоторепортажи

Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого
Блогер-андрогин едет покорять "Евровидение-2019"
Откровенные снимки бритой налысо модели
Снова свободна: легендарную модель вышвырнул ревнивый избранник

Спорт

Скрывшему операцию Кокорину потребовался врач в СИЗО
"Выглядел беспомощно": Кадыров оценил громкое поражение бойца Емельяненко
Судье сломали ногу в двух местах во время хоккейного матча (видео)
Доведенная провалом Загитова отказалась от еды

Регионы

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru