Московский кредитный банк запускает виртуальный пулинг
Объединенные в пул средства остаются на расчетных счетах и доступны клиентам банка весь операционный день. Как отметил директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов Московского кредитного банка Филипп Литвиненко, клиенту доступны конкурентные ставки, по сути, без совершения каких-либо действий – процесс автоматизирован и проходит в рамках согласованных условий.
"При начислении процентов на остатки в рамках виртуального пула учитываются все средства, которые поступили на счета участников вплоть до окончания дня", – отметил представитель финансовой организации.
Все участники пула (юрлица, холдинговая структура, компания с филиальной сетью) получают проценты по ставке, которая зависит от общего количества средств, оставшихся на счетах клиентов. Также они получают подробные данные по всем расчетам, что упрощает учет начисленных процентов.
"Эти факторы выгодно отличают виртуальный пул от типовых депозитов", – подчеркнул Литвиненко.
Периодичность выплат клиент выбирает сам. Диапазон – от дня до года. Процентные ставки могут быть как фиксированными, так и переменными.
Напомним, ранее МКБ предложил клиентам вклад "Эксклюзив" в рублях с максимальной ставкой 7,65% годовых. Минимальная сумма депозита – 15 миллионов рублей, максимальная – 100 миллионов. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на отдельный счет.
Московский кредитный банк – частный коммерческий банк, предоставляющий услуги для юридических и физических лиц. МКБ входит в список системно значимых кредитных организаций Центробанка России.
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