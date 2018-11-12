Московский Кредитный банк запустил вклад "Мечты" к Новому году

Минимальная сумма для размещения в рублях составляет 50 тысяч рублей, а максимальная – 15 миллионов рублей. Срок размещения составит 380 дней. Также вклад можно открыть в долларах США с доходностью в размере 3,35% годовых. Минимальный размер валютного вклада "Мечты" составит 1 000 долларов США, максимальный – 300 тысяч долларов США.

Оформить вклад можно в мобильном приложении и интернет-банке "МКБ Онлайн", а также в офисах и терминалах банка до 31 января 2019 года включительно. Предусмотрено пополнение вклада в течение первых 190 дней и две пролонгации. Выплата процентов осуществляется в конце срока действия вклада.

"Сезонные вклады всегда пользуются особой популярностью. Новый вклад "Мечты" – акционное предложение с высокой доходностью, которое мы сделали специально к Новому году", – прокомментировал Алексей Охорзин, директор департамента розничных продуктов МКБ.