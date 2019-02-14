Европейцы активно инвестируют в Московский кредитный банк

Московский кредитный банк (МКБ) произвел размещение евробондов на 500 миллионов евро. Первоначальная доходность составляла 5,25-5,5%, но позже ее снизили до 5,15%. Все из-за высокой популярности еврооблигаций МКБ, спрос на которые в два раза превысил предложение.

прочитано 173 раза Инвесторы из континентальной Европы купили 45% выпуска, говорится в пресс-релизе МКБ. Большая часть пришлась на представителей Германии (20% бумаг). Активно покупали евробонды Московского кредитного банка швейцарские инвесторы (14%) и французские (6%). ПО ТЕМЕ МКБ предложил клиентам "Автоматический овернайт" Московский кредитный банк запускает виртуальный пулинг Также в размещении приняли участие представители США и Великобритании (26%), стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (4%). Четверть еврооблигаций приобрели российские инвесторы – банки и частные лица, отметили в МКБ. По словам председателя правления кредитной организации Владимира Чубаря, помимо удлинения сроков пассивной базы Московский кредитный банк обеспечил диверсификацию обязательств по валютам и расширил базу инвесторов. Он отметил, что в текущем году интерес к российским бумагам у зарубежных инвесторов вновь на высоте. "Для нас это стало предпосылкой для того, чтобы предложить дебютное размещение в евро в первую очередь инвесторам из континентальной Европы", – сказал представитель МКБ.

Встречи с покупателями евробондов прошли 7-11 февраля в США и Европе. За последние годы МКБ уже пятый раз выводит на рынок европейские облигации. Размещение организовали Citi, Societe Generale, ING, Sova Capital и Газпромбанк. Напомним, ранее Московский кредитный банк объявил о запуске виртуального пуллинга – нового продукта для клиентов из числа юридических лиц. Остатки на счетах участников пула объединяются для начисления процентов без физического движения денег. Также МКБ представил услугу "Автоматический овернайт" - новый продукт для юридических лиц. В автоматическом режиме они смогут разместить денежные средства и получать доход по процентам. Средства на депозит овернайт вносятся в конце рабочего дня, а на утро выплачиваются проценты. Московский кредитный банк – частный коммерческий банк, предлагающий услуги как для физических, так и для юридических лиц. МКБ стабильно занимает высокие строчки в экспертных рейтингах и входит в ТОП системно значимых российских кредитных организаций.

14 февраля 2019, 13:14 Автор: Иван Поляков