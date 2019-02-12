МКБ предложил клиентам "Автоматический овернайт"
Средства на депозит овернайт вносятся в конце рабочего дня. На следующий день денежные средства возвращаются на расчетный счет клиента вместе с процентами. Вклад удобен тем, что его можно открыть даже в праздничные и выходные дни.
По словам директора департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филиппа Литвиненко, автоматический овернайт дает юридическим лицам возможность быстро получить дополнительный доход и снизить трудоемкость постоянных размещений. "Клиенту банка достаточно один раз подписать соглашение", – отметил он.
После этого банк ежедневно будет предлагать юрлицу разместить средства на депозите овернайт. "А клиент при желании сможет воспользоваться этой офертой, акцептовав ее в интернет-банке", – пояснил представитель кредитной организации.
Юридическое лицо, желающее положить средства на такой депозит, может изменять параметры размещения с каждого расчетного счета в интернет-сервисе МКБ "Ваш Банк Онлайн". Условия касаются количества средств и условий по процентам. Сумма вклада вместе с доходом возвращается клиенту в 11:00 на следующий рабочий день.
Напомним, ранее МКБ объявил о запуске виртуального пуллинга. Это новый продукт для клиентов из числа юридических лиц. Он объединяет остатки на счетах участников пула для начисления процентов без физического движения денег.
Московский кредитный банк – частный коммерческий банк, предлагающий услуги как для физических, так и для юридических лиц. МКБ стабильно занимает высокие строчки в экспертных рейтингах и входит в ТОП системно значимых российских кредитных организаций.
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