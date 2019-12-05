Курс рубля укрепляется на фоне резкого роста цен на нефть

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне резкого роста мировых цен на нефть. Черное золото марки Brent достигло отметки 63,00 доллара за баррель.
По информации "Эксперт Online", курс рубля сделал крутой разворот к основным резервным мировым валютам. На это повлияли в том числе слова главы Белого дома: Дональд Трамп заявил, что пока не решил, вводить ли санкции против газопровода "Северный поток – 2". Согласно свежим данным, курс доллара составил 64,19 рубля, евро торговался по 70,82 рубля.
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