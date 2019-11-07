ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Центральный банк России отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка. Согласно информации на сайте регулятора, организация не будет осуществлять банковские операции с 7 ноября, передает RT.
Причиной такого решения стало нарушение банком законодательства и нормативных актов, касающихся борьбы с отмыванием полученных преступным путем доходов. Кроме того, Чувашкредитпромбанк проводил сомнительные операции по продаже иностранной валюты. По величине активов организация находилась на 258-м месте банковской системы России, сообщает РИА ФАН.
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