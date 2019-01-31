Удар по топ-300: ЦБ лишил лицензии Радиотехбанк

Центральный банк России отозвал лицензию у нижегородского Радиотехбанка. В деятельности кредитного учреждения выявлены серьезные нарушения.

По данным Центробанка на начало года, Радиотехбанк занимал 276-е место в банковской системе России. Лицензия у организации была отозвана 31 января.

Регулятор выявил в деятельности организации нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ. За минувший год Центробанком неоднократно применялись ограничительные меры в отношении Радиотехбанка.

Как сообщают в ЦБ, в течение года Радиотехбанк неоднократно нарушал требования, предусмотренные статьями федерального закона о легализации доходов и финансировании терроризма, передает телеканал "360".

НКБ "Радиотехбанк" был основан в 1990 году, первый филиал открылся в 1991-м. К 2019 году в структуру банка входило 16 офисов, в том числе расположенных в Нижнем Новгороде, Нижегородской области, Москве, Самаре и Казани, сообщает Ura.ru.

Радиотехбанк является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов начнет совершать выплаты его вкладчикам не позднее 14 февраля. Они получат 100% суммы всех своих счетов (вкладов) в банке. Однако эта сумма в совокупности не может превышать 1,4 миллиона рублей.