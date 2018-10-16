Московский Кредитный банк представил вклад "Эксклюзив" для состоятельных клиентов

Московский Кредитный банк предложил клиентам новый вклад "Эксклюзив" в рублях с максимальной ставкой 7,65% годовых. Минимальная сумма для размещения составляет 15 миллионов рублей, а максимальная – 100 миллионов рублей. При оформлении вклада на 370 дней будет действовать ставка 7,4% годовых, на 730 дней – 7,65% годовых.

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