Московский Кредитный банк представил вклад "Эксклюзив" для состоятельных клиентов
Оформить вклад можно только офисах банка. Предусмотрено пополнение до суммы максимального лимита в течение первых 185 дней. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на отдельный счет.
"Наше новое предложение нацелено на сегмент состоятельных клиентов, которые ищут надежные способы увеличения капитала. Для них мы предлагаем выгодные условия, при комфортных сроках размещения", — отметил директор департамента розничного бизнеса Алексей Охорзин.
ПАО "Московский кредитный банк" – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком России.
В соответствии с данными рэнкинга "Интерфакс-100", по состоянию на конец II квартала 2018 г. банк входил в топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Банк входит в топ-10 крупнейших российских банков по объему привлеченных вкладов по версии "Коммерсантъ". Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности уровня "Ba3" со "Стабильным" прогнозом от Moody's; "BB-" со "Стабильным" прогнозом от Fitch; "ВВ-" со "Стабильным" прогнозом от S&P; "А (RU)" по национальной шкале со "Стабильным" прогнозом от АКРА, "ruA-" со "Стабильным" прогнозом от Эксперт РА. Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был размещен в 2006 г.
Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевым в 1994 г. На сегодняшний день 56,07% акций банка принадлежат концерну "Россиум", остальные 43,93% – миноритарным акционерам. Банк провел первичное публичное размещение своих акций в июне 2015 года на Московской бирже, а с июня 2016 года акции банка (торговый код CBOM) включены в состав индексов ММВБ и РТС. Free-float банка составляет 17%.
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