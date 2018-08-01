Украина ищет союзников в Европе для борьбы с Россией

Украина не перестает надеяться, что строительство газопровода "Северный поток – 2" остановится. Киев боится потерять транзитную трубу и делает все для того, чтобы масштабный проект приказал долго жить.

Коммерческий директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко просто мечтает о новых американских санкциях против России. В интервью Deutsche Welle он рассказал, каким образом Киев намерен остановить строительство газопровода "Северный поток – 2".

Помимо помощи из-за океана, на Украине рассчитывают, что Германия откажется от магистрали. В Киеве, по всей видимости, забыли, что Ангела Меркель уже подписала соответствующие разрешения, а немецкие компании приступили к прокладке трубы со своей стороны.

"Важным фактором является позиция немецкой стороны, в последнее время она эволюционирует. И нам кажется, что до немецких политиков может дойти понимание, что этот проект реально опасен как для Германии, так и для всей Европы", – тем не менее заявил Витренко.

Также коммерческий директор "Нафтогаза" понадеялся, что Дания сможет замедлить строительство, если не выдаст соответствующее разрешение. "Северный поток – 2" – это политический проект, нацеленный на коррумпирование европейских политиков, нацеленный на разделение единства Европы, на уничтожение европейского проекта", – заключил один из руководителей "Нафтогаза".

Напомним, что Дания остается последней европейской противницей реализации проекта газопровода. Ранее в конгресс США был внесен законопроект, предлагающий введение санкций в отношении "Северного потока – 2", его автором выступал сенатор от штата Вайоминг Джон Барассо. Пока что этот пакет ограничительных мер не принят.

Тем временем США уже договорились с Европой об увеличении импорта американского сжиженного газа. Проблема в том, что в странах ЕС пока нет достаточных мощностей для приема больших объемов голубого топлива.