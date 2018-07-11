Меркель отказалась плясать под дудку Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель дала отпор американскому президенту. Она ответила на критику Дональда Трампа по поводу отношений Москвы и Берлина.

Меркель отвергла критику президента США Дональда Трампа, заявившего, что Германия стала заложницей России в свете сделки по строительству "Северного потока – 2".

"В свете возникшего повода хотела бы сказать, что я сама наблюдала за тем, как часть Германии контролировалась Советским Союзом. Я очень рада, что сегодня мы едины и что можем говорить о том, что проводим самостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения", – заявила Меркель, давая понять, что не хочет плясать под дудку Вашингтона.

Накануне, 10 июля, президент США выступил с резкой критикой стран НАТО, одобривших строительство газопровода "Северный поток - 2". Особенно досталось Германии и ее канцлеру, которую Трамп назвал заложницей России, сообщает ТАСС.

Можно предположить, что американский президент неровно дышит к Меркель. На недавнем саммите "Большой семерки" в Канаде он прилюдно унизил ее. Трампу не понравилось поведение канцлера Германии и премьера Канады. Ему показалось, что они пытаются вынудить его подписать итоговое коммюнике саммита.

Трамп долго сидел, скрестив руки на груди, после чего резко встал и сказал: "Окей! Я подпишу его". Затем достал из кармана две конфеты Starbursts и бросил на стол перед Меркель со словами: "Вот, Ангела. И не говорите, что я никогда вам ничего не даю". Через несколько часов Трамп отозвал свою подпись под документом и спешно покинул встречу, пишет "Газета.ru".

"Северный поток – 2", из-за которого Трамп очередной раз накинулся на Меркель, предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Москва и Берлин неоднократно отмечали, что "Северный поток – 2" – исключительно коммерческий проект, который лишен каких-либо политических мотивов. Но в США и на Украине думают иначе и всячески мешают реализации проекта, из-за которого Киев потеряет транзитную трубу.