Украина сделала России неожиданное предложение
Минэнерго Незалежной заинтересовано в развитии двусторонних отношений с российской госкорпорацией. В своем послании Насалик предлагает встретиться Комарову в Брюсселе 9-12 июля.
Украинский чиновник заявил о перспективах наращивания взаимодействия с российской стороной и "существующем высоком уровне кооперации в сфере атомной энергетики". Также Игорь Насалик считает необходимым возобновить совместные проекты, сообщает "Украинская правда".
В частности, речь идет о создании на Украине производства принадлежащей "Росатому" компании-производителя ядерного топлива "ТВЭЛ. Решение о совместном строительстве завода по производству ядерного топлива было принято еще в 2010 году, но в 2015 году Киев заморозил проект.
Насалик: Между Украиной и Россией есть перспективы для наращивания сотрудничества https://t.co/CEXjkOJSFo pic.twitter.com/kYCYFntaH9— Replyua Украина (@replyua) 10 июля 2018 г.
Ранее у здания Верховной Рады прошел митинг шахтеров, которые требовали отставки Насалика. Они просят погасить долги по заработной плате.
Напомним, 11-12 июля в Брюсселе пройдет саммит НАТО. Запланировано трехстороннее заседание с участниками НАТО, Украины и Грузии. Известно, что Киев рассчитывает получить приглашение присоединиться к программе расширенных возможностей североатлантического альянса.
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