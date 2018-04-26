Россия в опасности: Лондон решил раскрыть имена прячущихся проказников

Группа парламентариев из оппозиционных партий Великобритании намерена предложить законопроект, который обяжет Британские Виргинские острова, Кайманы и другие заморские территории раскрыть владельцев зарегистрированных в этих юрисдикциях активов. Владельцев "грязных" денег, в том числе из нашей страны, хотят вывести на чистую воду.

прочитано 1306 раз