Беглый российский миллиардер в ужасе покинул Британию

Предприниматель Сергей Капчук, скрывавшийся от российского правосудия в Великобритании, сделал важное заявление. По его словам, спецслужбы Соединенного Королевства собираются сделать его следующей жертвой в "игре" с Россией.

Бизнесмен рассказал, что после смерти ближайшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова на него вышли британские СМИ, заявив, что его имя тоже входит в список "врагов России", опубликованный на сайте посольства нашей страны в Великобритании. Якобы, Глушков был в списке под номером 1, а Капчук — под номером 12.

По словам предпринимателя, интервью телеканалу SkyTV было похоже на допрос с требованием записать видеообращение к президенту Владимиру Путину, осуждающее политику России. Более того, британские СМИ опубликовали коллаж из фотографий Капчука и Путина, написав, что он главный враг и критик российского лидера. Миллиардер считает, что все это походило на спланированную акцию.

"Какой у них следующий шаг, я мог только догадываться. Я понимал, что я ничем не интересен ни ФСБ, ни российской разведке. А вот устроить какую-то провокацию британские спецслужбы, на мой взгляд, могут", – цитирует Сергея Капчука сайт "Комсомольская правда". В ужасе за свою жизнь предприниматель покинул страну и уехал в континентальную Европу. По его словам, сразу после отъезда все его карты оказались заблокированы.

Капчук попытался связаться с британскими СМИ, чтобы опровергнуть информацию о конфронтации с Путиным. Журналисты спрашивали его, помимо прочего, и о "деле Скрипаля". По словам миллиардера, отравление сотрудника ГРУ выгодно только премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Однако это мнение так и осталось за пределами британского эфира.

Напомним, беглый полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в Солсбери 4 марта 2018 года. Оба находились в бессознательном состоянии. По мнению британских правоохранителей, они были отравлены нервно-паралитическим газом. Высказывается предположение, что это был "Новичок".

В Лондоне тут же заявили о причастности Москвы к инциденту. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в среду, 14 марта, в качестве ответной меры объявила о высылке из страны 23 наших дипломатов.

Министерство иностранных России выступило с опровержением, что разработка "Новичка" когда-либо велась в нашей стране. Позднее представитель Москвы в Организации по запрещению химоружия (ОХЗО) Александр Шульгин заявил, что подобные программы существовали в США и Великобритании.