Путина ужаснули зарплаты ученых

Президент России Владимир Путин завершил свой рабочий визит в Новосибирск. Одна из остановок была в местном госуниверситете. На встрече с деятелями науки речь, помимо прочего, зашла о зарплатах ученых.



Новосибирский государственный университет – один из крупнейших российских вузов. Информация о гонорарах ученых, ведущих преподавательскую деятельность в учебном заведении, неприятно удивила главу государства.

"Что это за непонятные ставки такие?" – возмущенно обратился президент к своему помощнику Андрею Фурсенко, передает "Московский Комсомолец". Путин попросил подготовить соответствующее поручение и заняться этим вопросом.

Поговорили и о затеянной в 2013 году реформе Российской академии наук (РАН). Как отметили ученые, объединение медицинской и сельскохозяйственной академий принесло лишь плюсы. "Мы только выиграли и приросли новыми компетенциями", – обратились они к главе государства.

В свою очередь Путин призвал развивать отечественную исследовательскую инфраструктуру. По его словам, Россия должна поддерживать разработку "глобальных конкурентоспособных продуктов и технологий" и в то же время отказываться от "устаревших подходов к организации научной деятельности".

Путин на замечание главы Курчатовского института, что смартфон в секунду тратит энергии, которой хватило бы, чтобы вскипятить литр воды: Вы говорите, что у всех есть смартфоны, а у меня нет. И если вода чистая, то ее и кипятить не надо pic.twitter.com/2THCBj1yKz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 февраля 2018 г.

Ранее Путин во время заседания Совета по науке и образованию в Новосибирске признался, что у него нет смартфона. "Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона. Да, и у вас нет, видите? А говорит, у всех есть", – сказал президент, обращаясь к главе национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку.

До этого ученый рассказывал главе государства о развитии технологий. Так, Ковальчук заявил, что обработка одного голосового сообщения смартфоном, который, как он подчеркнул, в наше время есть у многих, требует столько же энергии, сколько нужно для кипячения литра воды.

