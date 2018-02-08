Почему Путин отказался от главной "заразы" XXI века

У президента России Владимира Путина нет смартфона. Такое признанание глава государства сделал во время визита в Новосибирск, где он провел заседание Совета по науке и образованию.



"Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона. Да, и у вас нет, видите? А говорит, у всех есть", – сказал президент, обращаясь к главе национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку. Слова главы государства передает RT.



До этого ученый рассказывал главе государства о развитии технологий. Так, Ковальчук заявил, что обработка одного голосового сообщения смартфоном, который, как он подчеркнул, в наше время есть у многих, требует столько же энергии, сколько для кипячения литра воды. "По поводу кипячения воды, если она чистая, ее кипятить не надо", – парировал Путин.

О том, что глава российского государства не пользуется смартфоном говорил еще в 2014 году представитель президента Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря, Путин предпочитает другие виды связи, а также является активным интернет-пользователем.

Путин на замечание главы Курчатовского института, что смартфон в секунду тратит энергии, которой хватило бы, чтобы вскипятить литр воды: Вы говорите, что у всех есть смартфоны, а у меня нет. И если вода чистая, то ее и кипятить не надо pic.twitter.com/2THCBj1yKz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 февраля 2018 г.

Как утверждают журналисты кремлевского пула, немногочисленные фотографии главы государства с гаджетами сделаны в то время, когда ему кто-то дал их посмотреть. Такое было, к примеру, в одном из эпизодов документального фильма Оливера Стоуна. Действительно, зачем президенту смартфон, если он в любой момент с помощью спецсвязи может дозвониться куда ему угодно.

Между тем ученые по всему миру бьют тревогу: человечество охватила "эпидемия" зависимости от смартфонов. Привычка не выпускать свой гаджет из рук стала типичным спутником жизни человека XXI века.





По мнению исследователей, слишком активное пользование смартфоном может привести к неприятным последствиям для его владельца. Среди них называются потеря способности к концентрации, невнимательность.

Другим спутником "смартфономании" является бессонница. По статистике, около 44% пользователей смартфонов в возрасте от 18 до 24 лет засыпают с телефоном в руке. Кроме того, отмечают в Массачусетском технологическом институте, из-за чрезмерного увлечения общением по смартфону люди становятся менее чуткими и и теряют способность сопереживать другим.

