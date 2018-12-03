Уничтожением "Югры" заинтересовались в Госдуме

У Центробанка необходимо забрать часть функций и распределить их между органами госвласти. Такое предложение прозвучало в Госдуме на круглом столе, посвященном проблеме обманутых вкладчиков. На Охотном Ряду собрались представители МВД, Минфина, Центробанка и сами вкладчики, которые потеряли свои деньги в ликвидированных регулятором банках.

Круглый стол "Законодательное обеспечение защиты вкладов в банках России" оказался очень представительным. В нем приняли участие депутаты всех фракций Думы, представители профильных министерств, общественники. Впервые на того рода мероприятиях был и делегат из Центробанка. Правда, женщина почему-то отказалась представиться, объявив лишь, что пришла просто услышать всех присутствующих и не уполномочена сообщать мнение регулятора о проблеме вкладчиков.

А проблем этих, судя по числу присутствующих на круглом столе обманутых вкладчиков, достаточно. Люди приехали буквально со всей России. Свои истории рассказали держатели депозитов в Азиатско-Тихоокеанском банке, Пробизнесбанке, банке "Пушкино", но в центре внимания оказалась ситуация с банком "Югра".

В стенах Госдумы прозвучали уже известные шокирующие факты о нарушениях, допущенных Центробанком в процессе санации "Югры". Экс-президент банка Алексей Нефедов и адвокат Дмитрий Красноштанов предоставили депутатам документальные доказательства сознательного уничтожения "Югры", ранее опубликованные на сайте Союза вкладчиков России – организации, созданной для защиты пострадавших от действий ЦБ.





Депутат Валерий Гартунг проинформировал всех, что скоро должна состояться встреча с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Парламентарий пообещал донести до нее всю информацию и получить ответы, на которых настаивают вкладчики.

В свою очередь представитель МВД рассказал, что ведомство рассматривает все обращения обманутых вкладчиков, и в некоторых случаях возбуждает уголовные дела. Министерство обязательно проанализирует информацию, прозвучавшую на круглом столе, чтобы перейти к конкретным действиям, заверил сотрудник силового ведомства.

Дискуссия в Госдуме длилась три часа. В итоге ее участники сошлись на том, что назрел вопрос о смене статуса Центробанка. Это необходимо как для решения проблемы обманутых вкладчиков, так и для того, чтобы аналогичные проблемы не повторялись.





"Мы внесем правки в закон о ЦБ, заберем у него ряд функций и вернем их различным органам государственной власти", – пообещал депутат Валерий Гартунг. Он напомнил, что некоторое время назад парламент принял решение о независимом статусе регулятора, но этот опыт оказался негативным.

О том, что Центробанк необходимо подчинить правительству, ранее заявляли в Союзе вкладчиков. Общественная организация намерена вынести вопрос о контроле над ЦБ на всероссийский референдум.

Напомним, что летом 2017 года Центробанк ввел временное управление в "Югре" в лице Агентства по страхованию вкладов, а затем лишил финансовую организацию лицензии. В конце сентября 2018 года Московский арбитражный суд объявил "Югру" банкротом и назначил конкурсное управление сроком на один год.