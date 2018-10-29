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Экономика

Кто поможет вкладчикам "Югры"

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Правительство обещало помочь россиянам, потерявшим вклады в банках. Об этом заявил, выступая в Госдуме, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Пока, правда, непонятно, откуда возьмутся деньги на эту помощь.
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Как сказал Силуанов, необходимо вернуть деньги тем, кто лишился средств из-за отзыва лицензий у кредитных организаций. Для этого планируется  создать рабочую группу вместе с Центробанком и Агентством по страхованию вкладов.

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Инициатива коснется и клиентов банка "Югра", который лишился лицензии в июле 2017 года. От этого пострадали 35 тысяч человек, а сумма долга перед ними достигает 16 миллиардов рублей.

Между тем в экспертном сообществе продолжают утверждать, что действия Центробанка по отношению к "Югре" были незаконными: регулятор фактически разрушил здоровый в финансовом отношении банк. Подобное поведение ЦБ, по мнению наблюдателей, может привести к экономическому и социальному кризису.

Напомним, что история с банком "Югра" – крупнейший страховой случай в истории страны. Он затронул интересы более чем 35 тысяч человек – вкладчиков этого банка, многие из которых после отзыва лицензии остались без средств к существованию.

Союз вкладчиков – общественная организация созданная для защиты пострадавших от действий Центробанка вкладчиков – не раз заявляла и даже доказывала с помощью соответствующих документов, что решения регулятора противоречили закону. На момент начала санации финансовое состояние банка "Югра" было стабильным, а его отчетность соответствовала не только нормативам ЦБ, но и международным стандартам.

Фото: GLOBAL LOOK press/ALEXEY BYCHKOV

Какие же причины побудили Центробанк фактически уничтожить один из системообразующих банков России, не обращая внимания на реальные показатели его работы? Экономист и публицист Никита Кричевский в  эфире радио "Коммерсантъ" еще раз донес до слушателей мысль о том, что регулятор отозвал лицензию у вполне работоспособной структуры, которая соблюдала все нормативы. Причем, сделал это с нарушением закона и необходимых процедур.

Ранее экс-председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев заявлял, что временная администрация АСВ вошла в совершенно здоровый функционирующий банк и в итоге свела его положительный баланс до состояния дыры в 161 миллиард рублей. По мнению менеджера, регулятор специально в пять раз занизил стоимость залогов "Югры" и предъявил заемщикам невыполнимые требования. Таким образом, ЦБ продолжает допускать со своей стороны нарушения всевозможных норм, оставаясь при этом безнаказанным, считает финансист.

По мнению ди⁠ректора Института проблем глобализации Михаила Делягина, уничтожение банка "Югра" стало одним из ключевых эпизодов разрушения банковской системы России под видом ее санации. "Банк "Югра" до последних дней своего существования отличался хорошей репутацией и высокой надежностью, что усугубило общественный шок от его уничтожения. До такой степени, что даже Генпрокуратура была вынуждена обратить внимание на произвол Банка России и пригласила для разъяснений заместителя Набиулиной и нескольких его сотрудников. Вот только никаких полномочий в отношении ЦБ у прокуратуры нет, а потому дело ничем не кончилось", – пишет Делягин в своей статье в "Аргументах недели".

Что касается денег на помощь пострадавшим вкладчикам, то эксперты предлагают истребовать их у непосредственного виновника событий на финансовом рынке. В Сети распространялась информация, что потери средств на депозитах банков только в прошлом году составили 270 миллиардов рублей, из которых 16 миллиардов пришлось на вклады превышенцев в "Югре".

Автор: Иван Поляков29 октября 2018, 16:54

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