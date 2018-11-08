У россиян отнимут последние деньги

Цены на бензин в России вновь пошли вверх. Крупные АЗС отменили скидки для постоянных покупателей или установили плату за использование топливных карт. Эксперты полагают, что из-за роста стоимости топлива цены подскочат и на другие товары, в результате по кошельку россиян будет нанесет очередной удар.



По мнению президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, в перспективе повышение стоимости топлива может ударить по перевозчикам. Из-за роста цен на доставку большая часть товаров подорожает, что только ухудшит экономическое положение граждан.

Поскольку расходы на логистику всегда входят в конечную стоимость товара, рост стоимости грузовых перевозок в итоге способен ускорить инфляцию. "В результате за товары и услуги россияне вынуждены будут платить больше", — цитирует эксперта телеканал "360".

В свою очередь глава Независимого топливного союза Павел Баженов полагает, что серьезно подстегнуть рост цен может уход с рынка части независимых автозаправочных станций. В таком случае цена на бензин и дизель резко пойдет вверх, поскольку крупные игроки начнут диктовать свои условия потребителям, уверен аналитик.

Стоит отметить, что с начала года топливо выросло в цене на 26%. Только за сентябрь оно подорожало на 10%. Ситуация продолжила ухудшаться и в октябре: цены прибавили 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший рост был отмечен в Забайкальском крае, Калмыкии.

Рост цен на бензин происходит на фоне договоренности правительства с нефтяниками, согласно которому производители обязались установить фиксированные цены на топливо до марта следующего года. Так, стоимость 92-го не должна превышать 39,86 рубля, а 95-го - 42,77 рубля.