Андрей Шляховой покинул "Агросоюз"

Как сообщал Reuters, в июле Шляховой приобрел VTB Banka – сербскую "дочку" одного из крупнейших российских госбанков ВТБ. Тогда же представитель предпринимателя сообщал, что объединения бизнесов с "Агросоюзом" не планируется.

Подготовка к выходу Шляховского из капитала кредитного учреждения велась на протяжении полугода. Таким образом, приобретая сербскую "дочку" ВТБ бизнесмен изначально знал, что покинет "Агросоюз".

Не исключено, что неприятности предпринимателю при совершении сделки могли доставить санкции американского минфина, введенные против "Агросоюза" в начале августа этого года. В обоснование ограничительных мер в США заявили, что Шляховой осуществлял финансовые операции, в которых были заинтересованы клиенты из КНДР. Северная Корея, как известно, уже давно находится под санкционным колпаком Соединенных Штатов.

Тем не менее, на операционную деятельность "Агросоюза" санкции влияния не оказали. При этом, подчеркивают эксперты, все операции в интересах представителей КНДР проходили в рублях и на территории России. Доступ к соответствующей информации имели только Центробанк РФ. Посему не совсем понятно, каким образом сведения о них могли попасть в Вашингтон.

Однако сложившаяся ситуация не стала препятствием для нового собственника при покупке кредитного учреждения. Вместе с тем подробностей сделки не раскрывается. Несмотря на то, что "Агросоюзом" уже управляет новый менеджмент, имя покупателя по-прежнему неизвестно.

Напомним, "Агросоюз" занимает 195-е место в рейтинге российских банков. У кредитного учреждения 20 офисов, расположенные в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Оренбурге и других. Банк является участником системы страхования вкладов. Клиентам из числа физических лиц предлагаются такие услуги, как кредиты и кредитные карты, банковские переводы и прочее.

В 2015 году кредитная организация вошла в состав попечительского совета конкурса "Регионы – устойчивое развитие". Кроме того, в банке функционирует собственная программа подготовки проектов к финансированию. Она позволяет клиентам получить поддержку на федеральном или региональном уровнях.