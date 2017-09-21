ЦБ оставил без лицензии столичный банк

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "КБ "Арсенал". По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, передает RT.