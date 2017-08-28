В Москве заканчиваются безработные

Столичные власти зафиксировали резкое падение числа безработных. В июле 2017 года этот показатель сократился сразу на 31%.
Примечательно, что подобная тенденция наблюдается по всей стране. Так, в России в целом количество безработных снизилось на 15%, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
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